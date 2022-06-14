СМИ: транспорт Узбекистана может перейти на электробусы "КамАЗ"

14 июн. 11:41

Российская компания "КамАЗ" готова поставлять в Узбекистан автобусы и электробусы, - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, пишет Татмедиа.

"В Узбекистане открыты автоцентр "КамАЗ", линия сборки. И, конечно же, у "КамАЗа" есть желание поставить в страну автобусы и электробусы, которых в Москве уже более 80%", - рассказал глава Татарстана, передает Sputnik Узбекистан.

У электробусов "КамАЗа" увеличенная дальность хода – порядка 80 км, электрический отопитель, и они не выбрасывают вредные вещества в атмосферу, - отметил Минниханов.

Также в сотрудничестве с Узбекистаном заинтересованы татарские компании "ЕлАЗ", ТЭМПО, КМПО, "КЭР-Холдинг", "Татхимфармпрепараты", "Ремдизель", ПОЗиС и другие, - добавил глава Татарстана.