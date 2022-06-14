День города в Севастополе могут сделать выходным

14 июн. 11:32

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с предложением сделать День города, который отмечается 14 июня, выходным.

"Мне кажется, было бы правильно, если бы в этот день мы полноценно могли отметить День города. Предыдущие годы на выходной празднования выпадали, а в этом – рабочий день. Понятно, что у нас город-труженик, но мне кажется, что в День города можно было бы еще немножко отдохнуть", - сообщил Развожаев.

"Я поговорю с коллегами из парламента. Может, мы внесем соответствующий законопроект", - добавил он.

Развожаев поздравил горожан с праздником, поблагодарил их за патриотизм и преданность Севастополю.