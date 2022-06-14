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Житель Ставрополья незаконно срубил шесть ясеней, чтобы отопить гараж

Житель Ставрополья незаконно срубил шесть ясеней, чтобы отопить гараж

Факт незаконной рубки деревьев выявил участковый в Грачевском районе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Правоохранитель остановил на проселочной дороге машину с распиленными стволами деревьев.

"Установлено, что 28-летний местный житель бензопилой спилил на территории лесополосы у села Старомарьевка шесть ясеней и планировал отапливать ими гараж", - пояснили в полиции.

При этом у мужчины было разрешение только на спил сухостоя.

Экспертиза определила, что он нанес ущерб более чем на 400 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

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