В России выявили менее 2,8 тыс случаев коронавируса

14 июн. 11:22

За минувшие сутки в России выявили 2797 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 142, в Санкт-Петербурге - 201, в Подмосковье - 120. В Краснодарском крае - 18, в Ставропольском крае - 32, в Крыму - 26, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 0, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 4, в Ингушетии - 2, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 382 380.

Госпитализированы за сутки 708 человек. Выздоровели - 3 324 пациента, за все время - 17 801 569.

Умер за сутки 61 человек, с начала пандемии - 380 137.