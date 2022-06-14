Дончан будут мотивировать пересесть на электромобили

14 июн. 11:18

В Ростовской области будут стимулировать переход жителей на электромобили, для чего утвержден соответствующий план из семи пунктов, его уже подписал губернатор области Василий Голубев.

Так, до конца июня в региональную программу "Энергоэффективность и развитие промышленности" внесут информацию по строительству в Ростовской области электрозаправок, согласно которой до конца сентября муниципальные образования получат рекомендации по размещению зарядок для электроавтобилей, а также порядок возмещения затрат на присоединение к электросетям, - передает "АиФ-Ростов".

Места размещения электрозаправок утвердят до конца 2022 года, также власти сформируют базу российских производителей электротранспорта и предложения о закупке общественного электротранспорта.

В первом квартале 2023 года в регионе появятся механизмы стимулирования спроса на электротранспорт, включающие в себя снижение транспортного налога, бесплатные парковки и другие бонусы.