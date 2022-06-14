В Казахстане ограничат скорость электросамокатов

14 июн. 11:15

В Казахстане работают над созданием национального стандарта для электросамокатов, обсуждение технических требований для них уже идет, сообщил член Ассоциации республиканского автобизнеса Ербол Сейпилов.

"В первую очередь, надо отметить, что разработка данного стандарта была инициирована министерством внутренних дел по поручению правительства. В рамках данного стандарта мы предусмотрели максимальную скорость самоката до 25 км/ч, а также возможность пешеходного режима", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Согласно стандарту, электросамокат - электрическое транспортное средство "с двумя или тремя колесами, предназначенное для индивидуальной мобильности при помощи электродвигателя".

Разработчики стандарта хотят ввести скоростное ограничение из-за участившихся в стране случаев аварий с участием самокатчиков. Так, по данным МВД, в 2021 году в Казахстане произошло 68 аварий с участием самокатов, один человек погиб, 71 пострадал. В этом году произошло 41 ДТП с участием самокатчиков.

При внесении поправок производители электросамокатов должны предусмотреть в инструкции к нему нормы по весу, возрасту, росту водителя. На самом транспортном средстве должны быть маркировка, светоотражатель, гудок, фары.

"Данный стандарт разрабатывается для того, чтобы в нормативных документах в законодательстве, в правилах дорожного движения урегулировать данный вопрос. Полную картину мы увидим после того, как доработаем сам стандарт, и будут вноситься соответствующие изменения в законодательство", - отметил Сейпилов.

Внедрить стандарты планируется к сентябрю этого года. По классификации самокаты отнесут к велосипедам, а передвигаться по ним можно будет как по проезжей части, так и по тротуару. При этом владельцы должны снижать скорость при приближении к пешеходам.