Полицейский остановил лодку с туристами, унесенную течением реки, в Дагестане

14 июн. 11:14

В Шамильском районе полицейский спас туристов, лодку которых унесло рекой Аварское Койсу, об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Накануне, во время спортивного сплава (рафтинга) по руслу реки Аварское Койсу в селе Голотль, лодка с туристами едва не разбилась о камни, и ее стало уносить сильным течением, что могло привести к трагедии", - цитирует ее ГУ МВД по Дагестану.

Отдыхавший с друзьями неподалеку оперуполномоченный отряда спецназначения "ГРОМ" наркоконтроля МВД Дагестана старший лейтенант Магомедхан Гаджимагомедов пришел на помощь. Сначала он прыгнул в реку, но сильное течение не дало ему доплыть до них.

Тогда полицейский на велосипеде и попутном автотранспорте обогнал лодку. Еще раз бросившись в реку, он направил ее к берегу.