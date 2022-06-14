Найден третий тоннель между Узбекистаном и Киргизией

14 июн. 10:59

В городе Кара-Суу Ошской области Киргизии найден тоннель для доставки контрабанды в Узбекистан, пишет агентство Kabar со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Уточняется, что 11 июня сотрудники ГКНБ при содействии Погранслужбы обнаружили заваленный вход в подземный тоннель в доме гражданина Киргизии.

Следствие выяснило, что владелец дома в сентябре прошлого года вступил в преступный сговор с неустановленным пока лицом по имени Рустам, с которым они были знакомы с 2014 года. Мужчины одновременно копали тоннель навстречу друг другу, чтобы связать территории Киргизии и Узбекистана для незаконной переправки товаров и валюты в Узбекистан, передает "Газета.uz".

Гражданин, в доме которого был найден вход, полностью признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее в Ошской области были найдены еще два подземных тоннеля, ведущих в Узбекистан: один в селе Тельман Карасуйского района длиной 270 м, второй - также в городе Кара-Суу длиной 155 м.