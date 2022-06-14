Пашинян: санкции против РФ напрямую сказались на экономике Армении

14 июн. 10:55

Антироссийские санкции отразились и на экономике Армении, однако при этом в первом квартале 2022 года был зафиксирован 8,6%-ный рост, заявил в интервью каналу "Аль-Джазира" армянский премьер Никол Пашинян.

Он сообщил, что после начала спецоперации в Украине многие люди перевели свой бизнес из России в Армению. Обе страны являются членами ЕАЭС, но у Армении нейтральная экономическая зона. Глава правительства выразил надежду, что ситуация в экономике страны будет управляемой.

"Безусловно, не только экономическое положение России напрямую повлияло на экономику Армении, но и глобальная экономическая напряженность, связанная с поставками продовольствия, инфляцией и многими другими факторами. Но на данный момент показатели Армении достаточно хорошие", - подчеркнул Пашинян.