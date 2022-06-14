Мошенники предлагают россиянам обменять кешбэк на рубли

14 июн. 10:54

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества в России, гражданам предлагают обменять кешбэк на рубли.

"Злоумышленники обзванивают граждан под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и смс-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу", - сообщает регулятор.

Получив необходимые сведения, злоумышленники снимают деньги со счета жертвы.

В ЦБ РФ напомнили, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону трехзначный код с оборотной стороны карты, смс-код или другие финансовые данные.