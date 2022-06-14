Подозреваемых в убийстве в больнице арестовали во Владикавказе

14 июн. 10:44

Суд принял решение о взятии под стражу в качестве меры пресечения для двух подозреваемых в убийстве в больнице Владикавказа, такое сообщение опубликовала пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

"Подозреваемые задержаны, по ходатайству следственных органов судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Как установило следствие, вечером 11 июня во время ссоры двух мужчин на улице Маркуса один нанес другому колото-резаную рану в живот. Пострадавшего госпитализировали в республиканскую больницу скорой помощи. В этот же день был задержан другой участник конфликта, его отвезли в приемное отделение той же больницы из-за ранения руки, которое он получил в процессе конфликта.

На следующий день в больницу пришли сын и друг раненного в живот. Пройдя в смотровой кабинет к задержанному, у которого была травма руки, они минимум два раза ударили его ножом и четыре раза выстрелили в грудь из пистолета. Мужчина умер на месте.

Открыто уголовное дело по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство группой лиц). Кроме того, получат правовую оценку действия полицейских, конвоировавших задержанного, но не обеспечивших его безопасность.