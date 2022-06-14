Авиавласти Узбекистана решили продлить авиарейсы в Сочи

14 июн. 10:35

В связи с продлением режима "закрытого неба" на Юге России узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways продлила свои авиарейсы в Сочи вместо Краснодара, - пишет "Коммерсантъ".

Рейсы из Ташкента и Намангана на российский курорт продлены до 31 июля. Самолеты из в Краснодар будут приземляться в Сочи, сюда же продолжат перенаправляться и рейсы по маршруту Ташкент – Ростов-на-Дону – Ташкент, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Геленджика, Анапы, Симферополя и еще семи городов южной и центральной части России до 18 июня.