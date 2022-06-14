Российские строительные компании набирают рабочих в Узбекистане

14 июн. 10:33

В Узбекистана проводятся ярмарки вакансий для мигрантов, желающих работать в России.

Рабочих в республике набирают ведущие строительные компании России, среди них "ПСП", "ПИК-Индустрия", "Монотек строй", "Велесстрой" и "ЦЭНКИ", сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.

Представлены вакансии с месячной заработной платой в размере от 40 тыс рублей в зависимости от объема работы. Желающие могут пройти отбор в областных отделениях Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана по месту жительства.