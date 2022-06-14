Автомобиль врезался в палатку с оппозиционерами в Ереване

14 июн. 10:20

Сегодня утром автомобиль въехал в одну из палаток, установленных оппозицией на площади Франции в Ереване, сообщила оппозиционный депутат Анна Мкртчян в социальных сетях.

"Инцидент произошел ранним утром на глазах у сотрудников полиции. Автомобиль протаранил палатку, в которой находились люди", - цитирует ее Sputnik Армения.

В результате никто не пострадал.

В пресс-службе полиции заявили, что патрульные догнали наехавшую на палатку машину Mercedes и подвергли приводу находившихся в ней людей - всего трех человек.

Правоохранители устанавливаются обстоятельства ЧП.