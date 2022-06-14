Поезд "Ростов – Адлер" попал под "сокращение"

14 июн. 10:15

Поезд № 642/641 "Ростов – Адлер" перестал быть двухэтажным: в его составе теперь 15 одноэтажных вагонов, - следует из расписания, опубликованного на сайте "РЖД".

Обновленный состав востребованного поезда теперь состоит из 11 купейных вагонов на 32 места каждый, двух плацкартных вагонов, одного вагона СВ, одного штабного вагона и одного 20-местного вагона с мужскими и женскими купе – всего около 500 мест.

Ранее в поезде было порядка 700 мест – 12 двухэтажных вагонов, один из которых был спальным на 32 места, а также штабной вагон на 35 мест, - передает "АиФ-Ростов".

В тоже время сами вагоны, которые теперь составляют поезд, соответствуют всем европейским требованиям безопасности.

Напомним, поезд отправляется из Ростова в 20:53 и прибывает в Адлер в 7:59. обратно из Адлера он отправляется в 20:12 и прибывает в Ростов в 7:17.