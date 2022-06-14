Россия выплатила свыше 4 млрд рублей беженцам из Донбасса и с Украины

Свыше четырех миллиардов рублей уже выплачены беженцам из ДНР, ЛНР и Украины, пишет во вторник РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс рублей оказывается каждому беженцу, подавшему заявление.
"Прибывшие на территорию России 320,79 тысячи беженцев получили выплаты на общую сумму 3 миллиарда 207 миллионов 900 тысяч рублей, еще 86,82 тысячи человек на территории Украины - 868 миллионов 200 тысяч рублей", - сообщил собеседник агентства.
На сегодня заявления на выплату подали 624,31 тыс человек.