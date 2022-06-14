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Гарибашвили пообещал не допустить провокаций на акции 20 июня

Гарибашвили пообещал не допустить провокаций на акции 20 июня

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти не допустят противозаконных действий и провокаций на акции, назначенной на 20 июня в центре Тбилиси.

Ранее движение "Сирцхвилиа" анонсировало акцию под названием "Домой в Европу". Участники собираются показать Европе, что интеграция в Евросоюз - исторический выбор Грузии.

"Хочу предупредить всех, чтобы ни у кого не было иллюзий и никто не поддавался провокациям. Мы никому не простим ни одного противозаконного действия. Мы, правительство, будем защищать спокойствие наших граждан и стабильность страны", - цитирует его Sputnik Грузия.

По словам главы правительства, акцию проводят люди, которые ничего не сделали для предоставления Грузии статуса страны-кандидата.

Также он добавил, что деструктивные силы, "враги Грузии", не смогли организовать в стране революцию, втянуть Грузию в войну, и на этот раз 20 июня у них тоже ничего не получится.

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