Трагедия произошла на строительстве запасного тоннеля на Военно-Грузинской дороге

14 июн. 10:01

Во время строительства запасного тоннеля у села Коби погиб гражданин КНР, сообщение о трагедии распространил департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

В нем говорится, что министерство внутренних дел уже запустило расследование, передает Sputnik Грузия.

Участок Квешети-Коби будет - объезд, альтернативный для участка Коби-Гудаури, где зимой часто возникает угроза схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Создание тоннеля на Военно-Грузинской дороге позволит избавиться от регулярных пробок.