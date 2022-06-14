Работники "Боржоми" поприветствовали заявление Гарибашвили

14 июн. 9:53

Работники завода по розливу минеральной воды "Боржоми", бастующие на протяжении двух недель, аплодисментами встретили слова премьера Ираклия Гарибашвили о том, что все сотрудники заводов добьются справедливости.

Ранее он заявил, что правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании, и все проблемы с функционированием заводов "Боржоми" будут решены. При этом он подчеркнул, что все сотрудники заводов добьются справедливости.

"Исходя из сегодняшних заявлений, у нас была намечена акция в среду у здания канцелярии в Тбилиси, мы временно прекращаем этот процесс. Исходя из этого, мы переходим к процессу переговоров", - цитирует главу профсоюза трудящихся в промышленности LABOR Георгия Диасамидзе Sputnik Грузия.

Он также отметил, что бастующие выразили надежду на конструктивный диалог и выполнение требований.

"Мы доверяем премьеру. Мы верим, что те 50 работников, которые были незаконно уволены, вернутся на свои места", - считает один из бастующих работников.