Председатель Генассамблеи ООН заявил о большом прогрессе Азербайджана

14 июн. 9:51

Азербайджан достиг серьезного прогресса в достижении Целей устойчивого развития, сообщил в интервью Trend председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид.

Он напомнил, что Азербайджан всегда был привержен принципам многосторонности и сыграл важную роль в ее продвижении.

Шахид отметил, что в этом году страна отмечает 30-летие членства в ООН, Азербайджан также был членом Совета Безопасности, Экономического и Социального совета. "В то время, когда международное сообщество сталкивается с большим количеством вызовов, у меня есть возможность обсудить лидерство Азербайджана, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, пандемию, энергетический кризис, продовольственный кризис, такие вопросы, как изменение климата и многие другие", - указал председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Уточнив, что сегодня Азербайджан - председатель Движения неприсоединения, Абдулла Шахид напомнил, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева созвал его саммит для обсуждения вопросов, связанных с пандемией, а также инициировал созыв специальной сессии Генассамблеи по этому вопросу. "Это была очень своевременная инициатива, она помогла довести данный вопрос до внимания международного сообщества, государств-членов. Единственный выход из пандемии - вакцинация. Важно, чтобы все страны имели равный доступ к вакцине. Я созвал 25 февраля этого года встречу высокого уровня по тому же вопросу и был очень рад получить месседж поддержки от президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения", - подчеркнул он.

Абдулла Шахид также заявил, что Азербайджан достиг большого прогресса в достижении Целей устойчивого развития, обратил внимание на то, что Азербайджан стал одной из немногих стран, которая трижды представляла Добровольный национальный обзор. "Это демонстрирует активную работу правительства Азербайджана по постоянному контролю за выполнением ЦУР, [служит] четким свидетельством приверженности правительства этому. Мы здесь, чтобы помочь в решении всех вопросов, которые запрашиваются правительством - по борьбе с изменением климата, гендерным вопросам и многим другим. Роль ООН высоко ценится народом и правительством Азербайджана, и мы готовы помочь во всем", - сообщил председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН.