Белый дом: Байден будет баллотироваться на второй срок

14 июн. 9:50

Намерение действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок подтвердила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что я могу сказать, это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году… Все, что я могу сказать, что президент намерен делать то, что президент планирует делать", - заявил она в эфире телеканала CNN.

Жан-Пьер уточнила, что возраст не является проблемой для выдвижения Байдена на второй срок. По ее словам, 79-летний президент сосредоточен на работе для жителей США и улучшении их жизней.

Рейтинг Джо Байдена продолжает опускаться, в июне он обновил исторический минимум, достигнув 36%.