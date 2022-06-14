Жителей Чечни и Северной Осетии предупредили о природных катаклизмах

14 июн. 9:46

Кавказские спасатели объявили штормовое предупреждение на 14 и 15 июня в двух республиках Северного Кавказа: природные катаклизмы ожидаются в Чечне и Северной Осетии, - сообщают пресс-службы управлений МЧС по регионам.

Регионы накроют сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 20-25 м/c. Уровень воды в реках может добраться до критических отметок, а с гор сойдут небольшие сели, - передает "АиФ-Ставрополье".

Есть вероятность, что стихия повредит линии электропередач и часть абонентов останется без света, поэтому спасатели порекомендовали им запастись свечами и по возможности не выходить из дома, отключив все электроприборы.