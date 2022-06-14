Инфляция в Казахстане в конце года составит до 15%

14 июн. 9:38

Нацбанк Казахстана прогнозирует инфляцию 13-15% на конец текущего года.

"На конец 2022 года Национальный Банк прогнозирует инфляцию на уровне 13-15%. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза", - сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов, выступая с докладом на заседании правительства.

В 2023 году, согласно прогнозу, инфляция замедлится до 7,5-9,5%.

По итогам мая годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 14%, месячная - замедлилась до 1,4%. "Темпы замедления месячной инфляции отражают, с одной стороны, устойчивый внутренний спрос на фоне положительного фискального импульса, с другой стороны – высокие инфляционные ожидания", - заметил глава регулятора.

Особенно сильно растут цены на продукты - 19%, на непродовольственные товары - 11,9%, на платные услуги - 9,1%.