Папа Римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в Нур-Султане

14 июн. 9:35

Папа Римский Франциск хотел бы встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре, об этом он сообщил во время беседы с руководителями иезуитских изданий Европы.

Понтифик напомнил, что изначально его встреча с предстоятелем РПЦ должна была состояться сегодня в Иерусалиме, однако "по обоюдному согласию" она была отложена, чтобы этот "диалог не был неправильно понят", пишет со ссылкой на газету la Stampa Sputnik Казахстан.

"Я надеюсь встретиться с ним на генеральной ассамблее в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором", - добавил Франциск.

В сентябре в Нур-Султане пройдет VII съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором примет участие папа Римский.