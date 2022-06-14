Кубань ждут жара и небольшие дожди

14 июн. 9:30

Сегодня, 14 июня, в Краснодаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с, а воздух в краевой столице прогреется до 29-31 тепла, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В атмосфере края сохраняются циклонические процессы, которые будут генерировать очаги мощных облаков, поэтому вечером местами пройдут дожди, а кое-где даже грозы. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/с, местами порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 26-31, а в горах 22-27 тепла, - передает портал Юга.ру.

На Черноморском побережье переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит 24-29. а температура воды в Черном море - 20-22 тепла. Самая теплая вода в Геленджике - там вода уже прогрелась до 24 градусов.