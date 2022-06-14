Минск подготовил и скоро подаст заявку на членство в ШОС

14 июн. 9:20

Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества, рассказал спецпредставитель президента РФ по ШОС Бахтиер Хакимов на проходящем в Ташкенте заседании Совета национальных координаторов ШОС.

По его словам, 8 июня во время консультации с начальником главного управления МИД РБ последний дал понять, что Минск обратится с просьбой оперативно принять республику в ШОС, предложение президенту по подаче заявки уже готово.

"Как сказал мой собеседник, эта заявка проработана в межведомственном формате и одобрена Кабинетом министров республики", - цитирует Хакимова ТАСС.