На киргизско-таджикской границе снова стреляли

14 июн. 9:10

На границе Киргизии и Таджикистана минувшей ночью снова были слышны выстрелы - произошла перестрелка между пограничниками, - сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы.

"На киргизско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана", - рассказал представитель пресс-службы, передает РИА Новости.

Ранним утром в Баткенской области Киргизии со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана произошел выстрел в сторону киргизского поста "Булак-Башы". В ответ военные республики также открыли огонь, - поведал собеседник агентства.

"Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции, а пограничные представители провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон. Однако в 7:50 (4:50 мск) таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8:10 перестрелка прекратилась", - рассказали в пресс-центре.

Сейчас представители Бишкека и Душанбе проводят встречу для выяснения причин инцидента и недопущения эскалации ситуации, обстановка на киргизско-таджикском участке границы остается напряженной.

Напомним, граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран по причине наличия неделимитированных участков.