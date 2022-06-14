СМИ: суши отправили на больничные койки десятки астанчан

14 июн. 8:58

Массовое отравление произошло в Нур-Султане после обеда в одной популярной сети суши-баров, сообщает телеканал КТК.

К врачам с симптомами отравления после заказа популярного фастфуда в одном из заведений сети попали 62 человека – 54 взрослых и десять детей. 52 человека пришлось госпитализировать, - передает Sputnik Казахстан.

Санврачи уже сделали забор образцов блюд и проверили процесс их приготовления, причем нарушения выявили даже после поверхностного осмотра - это несоблюдение технологии и неправильное хранение продуктов. Пока до окончания проверки закрывать заведение не стали, однако полиция завела уголовное дело.

"С 9-го числа начали поступать экстренные извещения по регистрации пищевого отравления, связанные с употреблением суши в одном из общественных мест питания. Управлением санэпидконтроля района "Байконур" была направлена информация в департамент полиции, а затем было заведено уголовное дело и начато досудебное разбирательство", - заявила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Жанна Пралиева.