На химическом заводе в Иране прогремел взрыв, есть множество пострадавших

14 июн. 8:43

В результате утечки химикатов на заводе по производству карбоната натрия в районе Фирузабад иранской провинции Фарс пострадали 133 человека, - сообщил ректор Ширазского университета медицинских наук Вахид Хусейни.

Утечка сопровождалась взрывом и последовавшим за ним пожаром, он уже потушен, а спасатели пытаются ликвидировать последствия аварии, - передает иранское информационное агентство IRNA.

В результате немедленного медицинского вмешательства удалось предотвратить серьезные последствия для пострадавших. 114 из отравленных уже выписаны домой.

Напомним, завод по производству карбоната натрия, расположенный в районе Фирузабад, официально введен в эксплуатацию в 2020 году. Здесь может производиться 320 тыс т карбоната натрия в год, он используется в производстве стекла, хрусталя, моющих средств и водоочистителей.