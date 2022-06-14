В столичном регионе будет тепло, но дождливо

14 июн. 8:29

Сегодня воздух в столичном регионе прогреется до 27 градусов тепла, будет преобладать переменная облачность, а во второй половине дня – дожди и грозы, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погоду будет формировать теплый сектор циклона, выходящий на северо-запад России. В первой половине дня местами очаги тумана, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Плюс 25-27 градусов тепла в Москве, плюс 23-28 градусов в Подмосковье", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть южный, его скорость составит 3-8 м/с, при грозах порывистый. Давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 мм рт ст, что ниже нормы.

В то же время Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении, которое действует в столице с 16:00 14 июня до полуночи 15 июня, в Подмосковье - с 12:00 до полуночи 15 июня.