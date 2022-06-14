Стихия оставила без воды десятки тысяч жителей Тбилиси

14 июн. 8:12

Водоснабжение десятков тысяч жителей Тбилиси было приостановлено из-за угрозы загрязнения питьевой воды, - заявил представитель водораспределительной компании Georgian Water & Power Ираклий Бабухадия.

Жители нескольких районов Тбилиси близ столицы остались без воды после того, как в результате проливного дождя накануне вечером было затоплено головное сооружение Georgian Water & Power в селе Сагурамо, - передает Sputnik Грузия.

В связи с событиями, вызванными стихийным бедствием, а также во избежание перебоев с подачей воды водоснабжение ограничено сегодня до 12:00 части жителей Глданского, Дидубийского и Сабурталинского районов грузинской столицы.