СМИ: два крупнейших банка США приостановили обслуживание госдолга России

14 июн. 7:59

Два крупнейших в мире банка - американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs - приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, передает Блумберг со ссылкой на источники.

"В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", - говорится в заявлении одного из двух банков, передает РИА Новости.

К такому решению привели указания со стороны американского Минфина, хотя в июне эти организации все еще проводили операции по российским займам.

Министерство финансов США ранее отказалось продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Как сообщили в российском ведомстве, решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада, а Москва продолжит исполнять свои обязательства.