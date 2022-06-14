Хакеры разочаровались в банковских картах россиян

14 июн. 7:43

Карты российских банков с апреля 2022 года хакеров больше не интересуют - за рубежом на них ничего нельзя купить, и для карточного мошенничества остаются только возможности в России, - заявил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

По его словам, компания ведет подробные графики киберинцидентов, которые стали происходить после 24 февраля.

"После 24 февраля и количество объявлений "продам картон" такого-то банка упало, через несколько недель число объявлений резко выросло, а потом снова резко упало, и больше уровень не поднимался. С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны – за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России", - пояснил эксперт, передает РИА Новости.

В начале марта международные системы Visa и Mastercard после того, как западные страны ввели антироссийские санкции, заявили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах для их держателей недоступны.