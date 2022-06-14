СМИ: Запад может заставить Украину отдать России свои территории

14 июн. 7:28

Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой, - пишет французский портал AgoraVox.

СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о "неудачах" Москвы.

"Уже невозможно отрицать, что, оказывается, "на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе"", - отметил портал, передает РИА Новости.

Успехи России сильно изменили и позицию западных политиков, которые теперь готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе высказывали только категоричные антироссийские заявления.

"Результат: все больше западных политиков, начиная со "старого мудреца" экс-госсекретаря США Генри Киссинджера призывают к "прекращению огня", к "мирным переговорам" с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам", - пишет автор публикации.

Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе уже призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой, а позднее заявил, что после завершения спецоперации "нужно будет найти место" в мире для обеих стран.