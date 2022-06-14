Байден продлил санкции в отношении Беларуси

14 июн. 7:14

Президент США Джо Байден продлил на один год действие режима односторонних санкций в отношении властей Беларуси, - свидетельствуют документы, которые распространил Белый дом.

"Я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Беларуси", - говорится в тексте уведомления, подписанного Байденом, передает РИА Новости.

Копия документа в связи с продлением санкционного режима уже направлена главой американской администрации конгрессу.

Основанием для такого решения американского президента стали "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и злоупотребления, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и интересам США", - отмечается в документе.