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Блинкен назвал пустым диалог по ядерной сделке с Ираном

Блинкен назвал пустым диалог по ядерной сделке с Ираном

Иран на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене пытается включить в повестку посторонние вопросы, - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что мы наблюдаем, так это то, что Иран по-прежнему пытается привнести в повестку не относящиеся к делу вопросы, которым там попросту не должно быть места", - заявил Блинкен, передает РИА Новости.

Тегерану необходимо "очень срочно" определиться с тем, намерен ли он проявить добросовестный подход к переговорам в целях восстановления сделки по его ядерной программе, - отметил глава американской дипломатии.

"Пока из того, что мы видим, поведение Тегерана не является обнадеживающим", - подчеркнул Блинкен.

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