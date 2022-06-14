Блинкен назвал пустым диалог по ядерной сделке с Ираном

14 июн. 6:57

Иран на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене пытается включить в повестку посторонние вопросы, - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что мы наблюдаем, так это то, что Иран по-прежнему пытается привнести в повестку не относящиеся к делу вопросы, которым там попросту не должно быть места", - заявил Блинкен, передает РИА Новости.

Тегерану необходимо "очень срочно" определиться с тем, намерен ли он проявить добросовестный подход к переговорам в целях восстановления сделки по его ядерной программе, - отметил глава американской дипломатии.

"Пока из того, что мы видим, поведение Тегерана не является обнадеживающим", - подчеркнул Блинкен.