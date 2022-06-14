Минэнерго Турции: поставки черноморского газа начнутся в 2023 году

14 июн. 6:44

Работы по укладке труб по дну моря для доставки газа с Черного моря на сушу планируется завершить к концу года, - заявил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фахреттин Донмез.

"Все работы по укладке труб планируем завершить к концу года. Использование газа планируется в первом квартале 2023 года", - заявил министр в интервью TRT Haber, передает РИА Новости.

Накануне Турция спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти $10 млрд в проект по добыче и транспортировке 540 млрд кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Планируется, что первый газ с месторождения поступит в Турцию в 2023 году.