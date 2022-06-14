Гарибашвили: Грузия не пустит Украину в Евросоюз раньше себя

14 июн. 6:29

Грузия больше, чем Украина и Молдавия заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз, - заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Если открытый конфликт - один из критериев получения статуса, то мы так не хотим. Мы требуем заслуженного статуса", - сказал он, передает РИА Новости.

Среди тройки претендентов - Тбилиси, Кишинев, Киев - Грузия "на десять голов впереди по всем направлениям", а по многим параметрам даже опережает некоторые страны-члены ЕС, - добавил Гарибашвили.