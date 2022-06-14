Евросоюз отключил от SWIFT три российских банка

14 июн. 6:13

Евросоюз с сегодняшнего дня, 14 июня, в рамках очередного пакета санкций против России отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от системы SWIFT.

В российских банках сообщили, что отсоединение от этой системы не окажет существенного негативного влияния на их работу - они подготовились к такому сценарию.

Так, в Сбербанке заявили, что работают в обычном режиме, и отключение от SWIFT не меняет ситуации с международными расчетами. В МКБ отметили, что операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке также подчеркнули, что в отечественной банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы, - передает РИА Новости.

Напомним, в России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения финансовых организаций от SWIFT, к которой подключены более 11 тыс крупнейших банков почти во всех странах мира.