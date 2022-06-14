Кисловодские микрорайоны станут благоустроеннее

14 июн. 5:31

В ставропольском курортном Кисловодске разработают программу ремонта дорог и благоустройства общественных территорий в жилых микрорайонах, - сообщил глава города Евгений Моисеев по итогам рабочей поездки в Кисловодск спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Каждый житель должен чувствовать, что он живет в городе-курорте, даже если он находится в своем дворе или микрорайоне. По этому пути мы сейчас идем. Готовится специальная программа по ремонту дорог, дворовых территорий, благоустройству, модернизации систем освещения", - рассказал он, передает ТАСС.

Тему благоустройства не только курортной зоны города, но и жилых микрорайонов подняла Матвиенко. Инициативу создания программы поддержал губернатор края Владимир Владимиров. Ее ежегодное финансирование может составить порядка 500 млн рублей.