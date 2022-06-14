В Железноводске построят экологичный глэмпинг-парк

14 июн. 3:14

До конца 2023 года в ставропольском Железноводске создадут глэмпинг-парк – его построят в лесной зоне на берегу Курортного озера, - сообщили в пресс-службе администрации города.

"Инвестор реализует проект глэмпинг-парка в скандинавском стиле, который положит начало развитию экотуризма на курорте. Экодомики из дерева, оснащенные необходимыми удобствами, появятся на берегу Курортного озера в лесной прибрежной зоне", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Строительство глэмпинг-парка начнут в 2022 году, а завершат - в 2023-м, принимать туриство он будет круглогодично.

"Идея по созданию экологических мест проживания на природе появилась еще несколько лет назад при поддержке нашего губернатора Владимира Владимирова. Экотуризм с каждым годом становится все популярнее. Можно будет снять номер, ночевать в лесу, купаться в озере и прогуливаться в Курортом парке", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Бакулина.

Каждый домик по проекту будет рассчитан на комфортное проживание трех-четырех человек.