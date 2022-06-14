Стало известно, сколько лет займет полная раскопка стены крепости Нарын-Кала в Дербенте

14 июн. 1:08

Раскопка части стены крепости Нарын-Кала в Дербенте, которая позволит увидеть ее в полную высоту, завершится в течение трех-четырех лет, сообщил главный архитектор города Иса Магомедов.

"У нас уже начались работы определенные. И каждый год будет работать в археологический сезон, будет работать археологическая группа. Можно будет каждый год приходить и видеть, насколько они продвигаются в этом процессе. Предварительно около трех-четырех лет в сезон будут работать", - цитирует его ТАСС.

По словам Магомедова, археологические раскопки в Дербенте уже ведутся. "На сегодняшний день уже самый высокий участок стены находится в парке имени Низами Гянджеви, и там уже на несколько метров он ниже, чем был", - добавил он.