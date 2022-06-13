Оттолкнет ли Европа Грузию? Тбилиси на перепутье

Сразу три постсоветские республики - Украина, Молдавия и Грузия – решили попытать счастья и подали заявки на статус кандидата в члены Евросоюза, воспользовавшись неожиданно приоткрывшимся окном возможностей после начала российско-украинского противостояния. Киев, Кишинев и Тбилиси посчитали, что им следует сыграть на антироссийских настроениях и фобиях в Европе, чтобы успеть запрыгнуть в возможно последний вагон уходящего евроинтеграционного поезда. Ведь, кто его знает, какими окажутся новые реалии по итогам российской специальной военной операции.

В ситуации с Киевом все ясно, а потому к нему особых вопросов не возникает. Украинская власть свой путь, каким бы самоубийственным и кровавым он ни был, выбрала. Возможно, будь европейская бюрократия порасторопнее, а политическая воля европейских лидеров выражена более ярко, то они – вечные кандидаты в кандидаты – успели бы за первые два месяца боевых действий на Украине стать полноценными кандидатами. Но европейцы, особенно западные, к новым потенциальным своим членам относятся настороженно и с опаской. Нельзя сказать, чтобы безосновательно – тут ведь целый букет проблем можно получить: и нерешенные территориальные проблемы с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем, и откровенно хромающие институты власти, и высокие темпы миграции из экономически слабых стран. Всего этого "добра" Европе сегодня и без того хватает.

Особый интерес вызывает случай Грузии. Во-первых, потому что эта страна еле пережила военное столкновение с Россией в 2008 году, чуть не утратив государственность. Мы помним, что российские танки остановились в нескольких километрах от Тбилиси, а грузинская армия к тому моменту была уже разгромлена. С евроинтеграционного пути Тбилиси с тех пор не свернул, но после смены власти Михаила Саакашвили и прихода в правящие кабинеты коалиции "Грузинской мечты" пыл и темпы несколько поубавились. Поэтому решение грузинского правительства попытаться войти в Евросоюз, воспользовавшись украинскими событиями, стало для многих неожиданностью. Этот шаг, кстати, вызвал нескрываемое раздражение в Киеве. Украинцы сочли, что грузинские власти, не соизволившие присоединиться к антироссийским санкциям, пытаются выбить себе политические дивиденды на их крови.

И вот, 13 июня в Еврокомиссии прошли предварительные обсуждения заявок трех стран. Как сообщают инсайдеры, заявки Киева и Кишинева получили в целом положительные отзывы европейцев, а вот в случае с Тбилиси – все оказалось под большим вопросом. Здесь, пожалуй, следует напомнить, что за последний год отношения между Грузией и Западом довольно сильно трясет. "Грузинская мечта" фактически отказалась от исполнения ряда положений так называемой "сделки Шарля Мишеля" от апреля 2021 года, призванной урегулировать внутриполитический кризис в стране и примирить власти и оппозицию. Представители правительства "Грузинской мечты" регулярно отмечаются критическими замечаниями в адрес посла ЕС Карла Харцеля и посла США Келли Дегнан, которые за долгие годы работы в Грузии не привыкли, чтобы местные власти противились их рекомендациям. Отношение западных правозащитных организаций к Грузии также изменилось в худшую сторону, что находит отражение в их все более критичных отчетах.

Не удивительно, что в нынешней ситуации официальный Тбилиси также настроен довольно жестко. Грузинская власть хочет добиться крупного внешнеполитического успеха, но пытается подстраховаться на случай провала. "Если кому-то членство в ЕС и полагается, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове", - заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, комментируя сообщения о том, что заявка Тбилиси по статусу кандидата в члены ЕС "остается под вопросом". По словам Гарибашвили, Грузия заслужила этот статус на пути реформ, осуществленных за последние девять лет.

"Говорят, что Украина находится в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен статус, получается, что присвоение статуса определяется войной. А мы не хотим войны, мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние девять лет", - сказал он на заседании правительства.

Чуть ранее Гарибашвили выступил с едва завуалированным шантажом в адрес еврочиновников: "Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право поднять завесу и сказать все". О чем именно собирается рассказать грузинский премьер, он не уточнил, однако очевидно, что эта информация будет выдаваться с целью выставить европейцев в неприглядном свете, а заодно оправдаться перед собственным населением, все еще живущим европейскими ожиданиями. "Я сохраняю оптимизм в отношении того, что в Европе будет принято разумное решение, которое также отвечает интересам Европы и нашим, а не интересам России", — заявил глава грузинского правительства.

Главная интрига теперь в том, оттолкнет ли Европа Грузию? Если это произойдет, то такое развитие событий может стать сигналом для активизации оппозиционного Единого национального движения Михаила Саакашвили. Оппозиция поспешит объявить, что власть своими необдуманными действиями против Запада провалила главную внешнеполитическую цель государства. Краткосрочно это может спровоцировать дестабилизацию, в более же долгой перспективе – охлаждение грузинского населения к политическому курсу на Европу. Если же Евросоюз согласится предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, то это означает риск нового витка обострения отношений Грузии и России, например, может способствовать к присоединению Южной Осетии к РФ. Напомним, что идея референдума о присоединении Цхинвала к России была недавно фактически заморожена именно по российской инициативе, поскольку в Кремле решили не усложнять и без того непростые отношения с Тбилиси на фоне некоторого конструктива и взвешенности, проявленных грузинскими властями в контексте событий на Украине. Но будет ли Москва так же благосклонна к Тбилиси–официальному кандидату в ЕС, как к Тбилиси–кандидату в кандидаты ЕС – большой вопрос.