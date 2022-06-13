К заводу "Дагдизель" будет построена подъездная дорога

13 июн. 23:13

Строительство подъездной дороги к заводу "Дагдизель" завершится в Каспийске в 2023 году, в настоящее время завершена первая стадия работ, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

"Завершена первая стадия работы по объекту "Строительство подъездной автомобильной дороги к индустриальному (промышленному) парку "Промпарк "Дагдизель" г. Каспийск". Строительство объекта предполагается в 2023 году", - говорится в сообщении.

Завод "Дагдизель" – крупное предприятие, выпускает судовые промышленные дизельные двигатели, является градообразующим для моногорода Каспийска.