РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

К заводу "Дагдизель" будет построена подъездная дорога

К заводу &quot;Дагдизель&quot; будет построена подъездная дорога

Строительство подъездной дороги к заводу "Дагдизель" завершится в Каспийске в 2023 году, в настоящее время завершена первая стадия работ, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

"Завершена первая стадия работы по объекту "Строительство подъездной автомобильной дороги к индустриальному (промышленному) парку "Промпарк "Дагдизель" г. Каспийск". Строительство объекта предполагается в 2023 году", - говорится в сообщении.

Завод "Дагдизель" – крупное предприятие, выпускает судовые промышленные дизельные двигатели, является градообразующим для моногорода Каспийска.

900 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version