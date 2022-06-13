Керченский пляж стал лучшим в Крыму в минувшем курортном сезоне

13 июн. 21:58

По итогам 2021 года лучшим пляжем в Крыму признан керченский – такая оценка была дана по мнениям многочисленных отдыхающих, - сообщили власти республики.

Высокой награды пляж удостоен по результатам отзывов населения и гостей, а в нынешнем летнем сезоне посещение пляжа будет рекомендовано в рамках туристического маршрута Новороссийск – Керчь, - сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, передает "АиФ-Крым".

Пляж в Керчи также был поощрен в ходе конкурса "Признание года", который проводит Госсовет Республики Крым – он одержал победу в номинации на лучшие точки курортной и туристической инфраструктуры региона.