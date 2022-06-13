РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эрдоган намерен отклонить любые компромиссы на саммите НАТО

Эрдоган намерен отклонить любые компромиссы на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем саммите НАТО в Мадриде заявит, что Турция не пойдет на компромисс в своей позиции по "поддерживающим терроризм странам", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Управление коммуникаций при администрации президента Турции проведет 17 июня в Брюсселе дискуссию, на которой обсудят "будущее НАТО после войны в Украине". Панель позволит донести тезисы Турции до всего мира, используя возможности публичной дипломатии, а перед саммитом НАТО, в котором президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие 28-30 июня, Управление коммуникаций проведет 28 июня в Мадриде дискуссию для информирования международной общественности. Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнет, что "Турция не пойдет на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации", - сообщила канцелярия, передает РИА Новости.

Напомним, Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения, отметив, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

935 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version