Эрдоган намерен отклонить любые компромиссы на саммите НАТО

13 июн. 21:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем саммите НАТО в Мадриде заявит, что Турция не пойдет на компромисс в своей позиции по "поддерживающим терроризм странам", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Управление коммуникаций при администрации президента Турции проведет 17 июня в Брюсселе дискуссию, на которой обсудят "будущее НАТО после войны в Украине". Панель позволит донести тезисы Турции до всего мира, используя возможности публичной дипломатии, а перед саммитом НАТО, в котором президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие 28-30 июня, Управление коммуникаций проведет 28 июня в Мадриде дискуссию для информирования международной общественности. Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнет, что "Турция не пойдет на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации", - сообщила канцелярия, передает РИА Новости.

Напомним, Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения, отметив, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.