Молдавия планирует покупать газ у Азербайджана

13 июн. 21:29

Молдавия обсуждает с Азербайджаном поставки газа: есть реальные шансы, что у Кишинева вскоре появится альтернативный источник топлива, - заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Есть реальные шансы, что Молдавия будет закупать газ у Азербайджана, это будет возможностью диверсифицировать источники поставок. Я не буду называть конкретные сроки, но в ближайшие годы у нас гарантированная появится альтернатива", - заявил Спыну в эфире телеканала TV8, передает РИА Новости.

Вопрос стоимости азербайджанского газа пока не согласован – известно лишь, что Молдавия хочет получить цену, которую смогут оплачивать жители страны.

Напомним, власти Молдавии выражали намерение диверсифицировать источники поставок газа, чтобы снизить зависимость от российского рынка.