Аджария откроет туристический сезон фестивалем "Лето начинается здесь"

13 июн. 21:13

Уже через день, 15 июня, в Аджарии официально открывается морской туристический сезон – по традиции, он стартует с Летнего фестиваля, - говорится в сообщении Департамента туризма и курортов региона.

Фестиваль под традиционным слоганом – "Лето начинается здесь" – откроется на территории, прилегающей к "Башне азбуки". Его музыкальная программа начнется в 18:00. На мероприятии выступят грузинские исполнители, бенды и ди-джеи. Среди них - "Мгзавреби", "Тамада", KILLAGES, "Аsea Sool", See Side и Techno Band Offsidе. В течение всего дня у "Башни азбуки" будут играть DJ Габуния, DJ Гурули и DJ Чик, - передает "Sputnik Грузия".

На побережье Черного моря пройдет шоу воздушных змеев, а у Колоннад бульвара для гостей запланированы разные спортивно-развлекательные активности: драм-шоу, пантомима, авиашоу, детская программа, спортивные танцы и другие развлекательные мероприятия.

Мероприятия будут рассчитаны на гостей всех возрастов и категорий. Фестиваль начнется в 12:00 и завершится в 03:00 грандиозным фейерверком, - обещают организаторы фестиваля.