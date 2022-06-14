Иран настроен на расширение сотрудничества с ТРАСЕКА

Иран рассматривает возможность расширения международного сотрудничества в области автомобильных перевозок со странами-участницами программы "Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия" (ТРАСЕКА), сообщает Tehran Times со ссылкой на министерство транспорта и городского развития ИРИ. Этот вопрос был поднят в ходе встречи между главой иранской Организации по обслуживанию дорог и автомобильным перевозкам (RMTO) Дарьюшем Амани и генеральным секретарем постоянного секретариата МПК TRACECA Асетом Асавбаевым.

Международная транспортная программа ТРАСЕКА была создана в Брюсселе в мае 1993 года, сейчас в ней участвуют Европейский Союз и 12 стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Цель программы - укрепление экономических взаимоотношений, торговли и транспортных связей.

По словам Амани, в ходе переговоров основное внимание стороны уделили развитию международного сотрудничества в области автомобильных перевозок со странами-участницами программы ТРАСЕКА и увеличению объемов транзитных перевозок по этому коридору. Организация по обслуживанию дорог и автомобильным перевозкам Ирана занимается реализацией новых стратегий для активного и эффективного участия в международных форумах, региональных соглашениях и международных транспортных конвенциях. Иран уже присоединился к соглашению о перевозке скоропортящихся грузов и соглашению о международной перевозке опасных грузов, а также к договору о международной дорожной перевозке грузов (КДПГ).

Амани заявил о значительных потенциальных возможностях сотрудничества между государствами-членами соглашения ТРАСЕКА с ИРИ: "Мы заинтересованы в том, чтобы добиться от различных проектов, каждый год предлагаемых или осуществляемых в рамках указанного соглашения в государствах-участницах программы, наибольшей эффективности".

Глава иранской Организации по обслуживанию дорог и автомобильным перевозкам также призвал Асета Асавбаева принять необходимые меры для отмены или снижения значительных тарифных барьеров и неправомерных сборов, взимаемых некоторыми странами-членами ТРАСЕКА. По словам Амани, в ходе встречи Асавбаев подтвердил, что Иран, оставаясь активным членом ТРАСЕКА, служит основным связующим звеном между Центральной Азией и Европой. "Основной целью этих переговоров было развитие сотрудничества и реализация программ ТРАСЕКА на территории Исламской Республики Иран. В связи с этим основной задачей является снижение транспортных расходов и увеличение трансграничного трафика с целью оптимизации торговой деятельности", - сказал он.