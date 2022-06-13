СМИ: Казахстанские археологи обнаружили уникальные артефакты (ВИДЕО)

13 июн. 20:58

Пытаясь разгадать секреты металлургии саков, казахстанские археологи в урочище Ак-Баур в Восточном Казахстане наткнулись на крупные архитектурные объекты начала бронзового века, в том числе останки древних плавильных печей, - передает "Хабар 24".

Артефакты кардинально меняют представления об образе жизни сакских племен. По мнению ученых, саки отнюдь не только кочевники, потому что в этой местности обнаружены большие каменные плавильные печи, что наверняка свидетельствует о высоком уровне древней металлургии.

"Вот кварцевый минерал, древние кочевники, которые жили здесь, из него брали необходимые минералы. Руды, которые они брали, обогащались в печах", - пояснил археолог Айдын Жунисханов, - передает Sputnik Казахстан.

Археологи утверждают, что саки овладели секретами плавки металлов 3 тыс лет назад: уже тогда они строили сложные по технологии плавильные печи, а в районе Ак-Баура сосредоточены месторождения полиметаллических руд.

Казахстанские исследователи обещают преподнести еще новые археологические сенсации.